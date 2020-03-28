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Дочь Игоря Крутого Александра станцевала перед камерой в провокационном наряде

Семья Игоря Крутого собралась переждать пандемию коронавируса в Майами, однако и там уже ввели карантин. Близкие музыканта нашли, чем себя занять, в том числе его дочь Александра, станцевавшая перед камерой в откровенном наряде.
Дочь Игоря Крутого Александра станцевала перед камерой в провокационном наряде

Композитор разместил на своей странице в Instagram сюжет, на котором его 16-летняя наследница эффектно двигается у окна. Из одежды в этом момент на ней были только бюстгальтер, худи и мини-шорты. Как сказал Игорь Крутой, ответственной за перформанс была его супруга Ольга. Многим подписчикам понравилось выступление дочери знаменитости Александры, о чем свидетельствуют положительные комментарии. Как отметили некоторые фолловеры, она стала совсем взрослой.

Тем не менее прошлый праздник в семье Крутых закончился не так весело. День рождения сестры музыканта Аллы пришли отметить многие звезды, а вскоре выяснилось, что посетивший мероприятие Лев Лещенко подхватил коронавирус. Исполнитель попал в реанимацию.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:23

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