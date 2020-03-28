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Пользователи MacBook Air жалуются на стирание антибликового покрытия с экрана

Вслед за владельцами MacBook Pro, пользователи MacBook Air с дисплеем Retina столкнулись с постепенным стиранием антибликового покрытия. В Apple признали ошибку, допущенную в проектировании новых устройств.

Наиболее спорным решением производителя из Купертино в отношении новых гаджетов послужила клавиатура “бабочка”. Новой причиной для возмущения пользователей стал антибликовый экран на устройстве MacBook Air Retina. Покрытие не только стирается, но даже может начать отслаиваться прямо от защитного стекла, а дисплей покрывается различимыми пятнами. Это мешает работе владельцев устройств. В связи с аналогичной проблемой не так давно были сняты с выпуска MacBook Pro.

На форуме техподдержки Apple тысячи юзеров подняли тему некачественного антибликового экрана, в связи с чем руководство компании признало наличие проблемы. Однако пострадавшие пользователи могут получить лишь осуществляемый бесплатно и в рамках гарантии ремонт, притом в отдельных случаях.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:31

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