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Власти РФ утвердили список нужных товаров первой необходимости в период карантина

Власти РФ утвердили список наиболее нужных товаров первой необходимости в период карантина, возникшего из-за пандемии коронавируса. Перечень подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В списке нет продовольственных продуктов, однако присутствуют товары, предназначенные для детей и животных, моющие средства, санитарно-гигиенические, медицинские изделия, топливо, свечи и спички. Необходимость признали в запчастях для автомобиля, электрооборудовании, бытовых приборах, материалах для строительства, сада, огорода. Также в перечне есть печатные средства массовой информации, оптика, принадлежности для похорон. Важными являются и предметы, необходимые для продавцов: упаковки, этикетки, ценники, лента для кассы.

Власти регионов могут дополнять и определять организации, которые обеспечивают людей питанием и вещами, перечисленными в документе. Не возбраняется продавать любые товары дистанционно. Тем не менее указано, что услуги общественного питания способны предоставляться, если речь идёт об обслуживании на вынос и доставке заказов.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:17

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