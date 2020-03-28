Власти РФ утвердили список нужных товаров первой необходимости в период карантина
Власти РФ утвердили список наиболее нужных товаров первой необходимости в период карантина, возникшего из-за пандемии коронавируса. Перечень подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В списке нет продовольственных продуктов, однако присутствуют товары, предназначенные для детей и животных, моющие средства, санитарно-гигиенические, медицинские изделия, топливо, свечи и спички. Необходимость признали в запчастях для автомобиля, электрооборудовании, бытовых приборах, материалах для строительства, сада, огорода. Также в перечне есть печатные средства массовой информации, оптика, принадлежности для похорон. Важными являются и предметы, необходимые для продавцов: упаковки, этикетки, ценники, лента для кассы.
Власти регионов могут дополнять и определять организации, которые обеспечивают людей питанием и вещами, перечисленными в документе. Не возбраняется продавать любые товары дистанционно. Тем не менее указано, что услуги общественного питания способны предоставляться, если речь идёт об обслуживании на вынос и доставке заказов.
В списке нет продовольственных продуктов, однако присутствуют товары, предназначенные для детей и животных, моющие средства, санитарно-гигиенические, медицинские изделия, топливо, свечи и спички. Необходимость признали в запчастях для автомобиля, электрооборудовании, бытовых приборах, материалах для строительства, сада, огорода. Также в перечне есть печатные средства массовой информации, оптика, принадлежности для похорон. Важными являются и предметы, необходимые для продавцов: упаковки, этикетки, ценники, лента для кассы.
Власти регионов могут дополнять и определять организации, которые обеспечивают людей питанием и вещами, перечисленными в документе. Не возбраняется продавать любые товары дистанционно. Тем не менее указано, что услуги общественного питания способны предоставляться, если речь идёт об обслуживании на вынос и доставке заказов.