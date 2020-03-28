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Певица Лолита о свободе в личной жизни: «Любовнику Мадонны 23 года, и она счастлива»

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Лолита призналась в том, что мечтает поскорее развестись со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Певица привела в пример Мадонну, любовнику которой 23 года, и заявила, что она «не хуже».

Певица Лолита о свободе в личной жизни: «Любовнику Мадонны 23 года, и она счастлива»


По словам артистки, свобода от супружеских отношений это кайф. Лолита расстроена тем, что из-за коронавируса пришлось перенести рассмотрение иска об ее разводе. Дело в том, что Сергей Жорин, адвокат певицы, находится в самоизоляции.

Лолита рассказала, что у нее на данный момент «романтический период» с новым мужчиной, личность которого она пока не раскрывает. Артистка восхищается примером Мадонны и считает, что возраст - это условности. Также певица призналась, что жалеет о решении выйти замуж за Дмитрия Иванова. Она заявила, что десять лет назад думала, что «это последний шанс».

Ранее Лолита опубликовала в Instagram видео, в котором призвала подписчиков не паниковать, а использовать время карантина для «обнуления». Знаменитость пообещала, что иногда будет выходит в прямые эфиры и читать фолловерам свои любимые книги.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:09

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