В РФ ученые создали уникальный аппарат для ИВЛ





Разработанный ИВЛ в отличие от зарубежных аналогов на 99,9% обеспечивает защиту пациентов от бактерий. С 30 марта начнутся работы по запуску площадки для выпуска нового аппарата. Вероника Скворцова отметила, в следующем месяце ученые планируют разработать 80 тысяч экземпляров, а в мае производственные мощности будут увеличены до 200 тысяч комплектов. Новые аппараты ИВЛ доставят в реанимации, расположенные во всех субъектах РФ. На данный момент это очень актуально, так как в медучреждениях комплекты для вентиляции легких применяют для пациентов, у которых диагностировали коронавирус.Согласно последним данным, в мире свыше 600 тысяч человек заразились COVID-19. В тройку лидеров по количеству больных входят США, Италия и Китай. Представители ВОЗ 11 марта объявили о том, что в мире пандемия. Большинство стран соблюдают строгий карантин, закрыты границы между государствами, приостановлено авиасообщение.