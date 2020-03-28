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В РФ ученые создали уникальный аппарат для ИВЛ

По словам Вероники Скворцовой, которая возглавляет ФМБА, ученым в РФ удалось создать уникальный аппарат для ИВЛ. С помощью нового прибора можно вентилировать легкие двух-четырех пациентов одновременно.

В РФ ученые создали уникальный аппарат для ИВЛ


Разработанный ИВЛ в отличие от зарубежных аналогов на 99,9% обеспечивает защиту пациентов от бактерий. С 30 марта начнутся работы по запуску площадки для выпуска нового аппарата. Вероника Скворцова отметила, в следующем месяце ученые планируют разработать 80 тысяч экземпляров, а в мае производственные мощности будут увеличены до 200 тысяч комплектов. Новые аппараты ИВЛ доставят в реанимации, расположенные во всех субъектах РФ. На данный момент это очень актуально, так как в медучреждениях комплекты для вентиляции легких применяют для пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Согласно последним данным, в мире свыше 600 тысяч человек заразились COVID-19. В тройку лидеров по количеству больных входят США, Италия и Китай. Представители ВОЗ 11 марта объявили о том, что в мире пандемия. Большинство стран соблюдают строгий карантин, закрыты границы между государствами, приостановлено авиасообщение.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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