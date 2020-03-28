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«Работа у них тяжелая - рожей торговать»: Максим Галкин раскритиковал жалующихся на усталость звезд

Максим Галкин поделился с подписчиками своим мнением по поводу звезд, вечно жалующихся на усталость. Соответствующий сюжет появился на странице в Instagram.
«Работа у них тяжелая - рожей торговать»: Максим Галкин раскритиковал жалующихся на усталость звезд

Комик совсем не понимает тех, кто рассказывает фолловерам в интернете подобную информацию. По словам Максима Галкина, после рабочего дня у него остаются силы лишь на то, чтобы добраться до кровати. В связи с этим юморист недоумевает, зачем знаменитости рассказывают в Сети о том, как устали. В основном он раскритиковал Instagram-моделей, передразнив их манеру вести беседы с подписчиками. Манекенщицы часто пишут о том, что они много работают, то есть делают косметические процедуры и весь день на съёмках держат губы «уточкой». По мнению супруга Пугачевой, звезды не могут уставать после такого образа жизни.

Также Галкин решил поговорить о мужчинах, ведущих себя аналогичным образом. Как отметил телеведущий, он не может представить шахтера, который после тяжелой рабочей смены рассказывает в соцсетях о своей усталости, размазывая при этом грязь по лицу. «Работа у них тяжелая – рожей торговать», - заявил артист.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:53

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