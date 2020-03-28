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«Летай, моя девочка»: Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу Бухарову с 20-летием

Ольга Бухарова, дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой 28 марта отмечает 20-летие. Артистка решила публично поздравить именинницу, разместив соответствующую запись в своём Instagram-аккаунте.
«Летай, моя девочка»: Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу Бухарову с 20-летием

Лариса Гузеева поддерживает тесное общение со своей дочерью и оказывает ей всяческую поддержку. Так, недавно Ольга Бухарова разгромила свою комнату, вследствие чего многие пользователи Сети осудили её. Заслуженная артистка РФ, в свою очередь, объяснила, что всегда будет на стороне дочери. В честь 20-летия актриса посвятила ей новый пост в Instagram. «Летай, моя девочка! Я рядом», – подписала публикацию знаменитость, разместив несколько снимков, на которых запечатлена именинница.

Поклонники телеведущей решили присоединиться к поздравлениям. «Поздравляю! И Вас, и доченьку! Счастья и здоровья!», «Чудесная позитивная девушка», «Пусть будет счастлива», «Какие тёплые слова, такие простые и понятные; у меня как мамы и дочки тоже навернулись слёзы», «Удачи на жизненном пути!» – прокомментировали фанаты.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:39

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