«Летай, моя девочка»: Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу Бухарову с 20-летием

Лариса Гузеева поддерживает тесное общение со своей дочерью и оказывает ей всяческую поддержку. Так, недавно Ольга Бухарова разгромила свою комнату, вследствие чего многие пользователи Сети осудили её. Заслуженная артистка РФ, в свою очередь, объяснила, что всегда будет на стороне дочери. В честь 20-летия актриса посвятила ей новый пост в Instagram., – подписала публикацию знаменитость, разместив несколько снимков, на которых запечатлена именинница.Поклонники телеведущей решили присоединиться к поздравлениям.– прокомментировали фанаты.