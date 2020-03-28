Эксперты предрекают дефицит презервативов в мире и их подорожание





По словам представителей компании Karex, которая выпускает каждый пятый презерватив на планете, поставки уменьшились на 50%, а запасы на производстве рассчитаны только на пару месяцев. При этом сотрудники получают заработную плату в полном размере, хотя работают вполовину меньше. Как отметил глава компании, это ведет к росту издержек.У компании был недельный перерыв, связанный со стремительным распространением коронавирусной инфекции на планете. На фабрике, чтобы не нарушать установленные местной властью правила карантина, работает половина сотрудников. В основном презервативы выпускают в Индии и Китае, а эти страны больше других пострадали от COVID-19.Повышенный спрос на данную продукцию эксперты связывают с тем, что люди бояться заводить детей из-за неопределенного будущего. Кроме этого, многие сидят дома на карантине, поэтому время для интима у них точно есть. В РФ продажи кондомов за последние семь дней выросли на треть, если сравнивать с мартом 2019 года.