Ученые обнаружили “отпечатки” событий из жизни при изучении “годовых колец” зубов





В новом эксперименте ученые проанализировали структуру 47 зубов, принадлежащим 15 людям. Граждане скончались в возрасте 25-47 лет, а исследователям также был доступен их образ жизни и основные болезни. Паола Серрито, представляющая Университет Нью-Йорка, отметила, что зубы млекопитающих и человека постоянно меняются и реагируют на физиологические процессы. Исследователи были заинтересованы цементом, который окружает корень и прикрепляет его к челюсти. Он не прекращает рост на протяжении всей жизни организма, а также может фиксировать перенесенный стресс. В зубном цементе животных уже фиксировались следы беременности и кормления, а в “годовых кольцах” зубов женщин, которые исследовали эксперты, были заметны периоды родов и перехода в период менопаузы.Оказалось, что и прочие события в жизни человека оставляют отпечаток на зубной ткани. К ним относятся хронические недуги, лишение свободы, а также переезд в город. Ученые пришли к выводу, что “следы” накладывают лишь длительные события.