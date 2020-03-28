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Никита Михалков назвал "проститутками" жертв осужденного за сексуальные домогательства Харви Вайнштейна

Никита Михалков в эфире своей Youtube-программы «Бесогон ТВ» высказал свое мнение о жертвах Харви Вайнштейна, недавно осужденного за сексуальные домогательства. Отечественный режиссёр назвал этих женщин проститутками.
Никита Михалков назвал "проститутками" жертв осужденного за сексуальные домогательства Харви Вайнштейна

В ходе передачи актер сравнил тюремное заключение знаменитости и Андреаса Брейвика, высказав удивление тому, что первый получил на 2 года больше, чем серийный убийца. Также сценарист осудил решение судьи дать кинопродюсеру срок за связи с проститутками. Михалков возложил вину за сексуальные действия с Вайнштейном на его партнерш, указав на невзрачную внешность представителя голливудского шоу-бизнеса. По словам Никиты Сергеевича, трудно представить осужденного за домогательства совладельца компании The Weinstein Company мечтой молодых девушек, в связи с чем они встречались с ним ради корыстных целей.

Михалкова интересовал вопрос, чем проститутка отличается от женщины, решившейся отдаться за премию «Оскар». Как добавил режиссёр, за время своей деятельности Вайнштейн создал 70% кинохитов. По мнению артиста, вместо столь долгого тюремного срока «его проще было застрелить».

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:19

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