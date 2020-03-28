Диетологи назвали правильные варианты завтрака в весенний период





По мнению специалистов, основой хорошего завтрака является цельнозерновой хлеб и разнообразные каши, в которые можно добавить сухофрукты. В весенний период первый приём пищи должен содержать в себе достаточное количество полезных органических соединений, в особенности это касается витамина D. Он содержится в яичном желтке, а потому будет целесообразно добавлять к каше варёное яйцо либо омлет. На тост рекомендуется положить немного жирной рыбы, например, сёмги.Ещё одним правильным вариантом для завтрака врачи называют творог. Из напитков стоит употреблять какао, цикорий и отвар шиповника.