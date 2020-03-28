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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие маски могут защитить человека от коронавируса

Стоящий во главе отечественного Минздрава Михаил Мурашко поделился, какие медицинские маски в состоянии уберечь человека от коронавируса. На эффективность определенного типа изделий указали результаты исследования.

По словам Мурашко, тестирование показало, что наилучший результат по защите от инфекций показали насчитывающие четыре слоя марлевые маски. Участвующие в тестировании изделия изготавливались на заводах, а затем они поступали в продажу в аптеки и медорганизации. Представитель Минздрава уточнил, что они бессмысленны при применении без наличия непосредственного контакта с человеком. Поэтому следует ограничить их использование дома и на улице.

Михаил Мурашко также обратил внимание на то, что в России были увеличены объемы выпуска антисептиков. Согласно официальным источникам, в стране по состоянию на 28 марта зафиксировано 1264 пациента с диагнозом COVID-19.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:43

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