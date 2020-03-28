ФМБА выпустило в России препарат для лечения коронавируса





Согласно информации Telegram-канала Mash, в свое время лекарство применялось в качестве средства для профилактики малярии и ее терапии. Созданием схемы лечения на основе данного препарата занимались эксперты из ФБМА. По данным пресс-службы, лекарство мешает репликации коронавируса и воспалительным признакам. Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали, что препарат подходит для использования при лечении пациентов, заразившихся новым заболеванием любой степени тяжести.На территории России зафиксировано 1 264 случая заражения COVID-19. Из них 49 человек смогли побороть недуг, 4 скончались.