"Гипокситерапия и капельница": Алёна Шишкова проходит курс лечения в клинике
Модель Алёна Шишкова решила обратиться к специалистам, чтобы поправить своё здоровье. О том, как проходит курс лечения в клинике, знаменитость решила показать подписчикам своего Instagram-аккаунта.
Тема здоровья Алёны Шишковой всегда остро обсуждалась между её фанатами. Поклонники считают, что вторая вице-мисс России 2012 находится в шаге от анорексии и призывают её набрать вес. Сама знаменитость высказывалась по этому поводу, отметив, что ей трудно поправиться. С этим вопросом она обращалась к медикам и, по словам модели, у неё не обнаружили пищевое расстройство.
Однако не так давно экс-возлюбленная Тимати легла в клинику, чтобы поправить здоровье. Шишковой назначили несколько процедур, в том числе лимфодренаж, гипокситерапию и мезодиэнцефальную стимуляцию. Также в своих Instagram Stories она опубликовала кадр, на котором видна капельница. Модель отметила, что таким образом принимает нужные витамины.
Тема здоровья Алёны Шишковой всегда остро обсуждалась между её фанатами. Поклонники считают, что вторая вице-мисс России 2012 находится в шаге от анорексии и призывают её набрать вес. Сама знаменитость высказывалась по этому поводу, отметив, что ей трудно поправиться. С этим вопросом она обращалась к медикам и, по словам модели, у неё не обнаружили пищевое расстройство.
Однако не так давно экс-возлюбленная Тимати легла в клинику, чтобы поправить здоровье. Шишковой назначили несколько процедур, в том числе лимфодренаж, гипокситерапию и мезодиэнцефальную стимуляцию. Также в своих Instagram Stories она опубликовала кадр, на котором видна капельница. Модель отметила, что таким образом принимает нужные витамины.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:22