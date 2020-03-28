"Гипокситерапия и капельница": Алёна Шишкова проходит курс лечения в клинике

Тема здоровья Алёны Шишковой всегда остро обсуждалась между её фанатами. Поклонники считают, что вторая вице-мисс России 2012 находится в шаге от анорексии и призывают её набрать вес. Сама знаменитость высказывалась по этому поводу, отметив, что ей трудно поправиться. С этим вопросом она обращалась к медикам и, по словам модели, у неё не обнаружили пищевое расстройство.Однако не так давно экс-возлюбленная Тимати легла в клинику, чтобы поправить здоровье. Шишковой назначили несколько процедур, в том числе лимфодренаж, гипокситерапию и мезодиэнцефальную стимуляцию. Также в своих Instagram Stories она опубликовала кадр, на котором видна капельница. Модель отметила, что таким образом принимает нужные витамины.