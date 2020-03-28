«Горжусь и поздравляю!»: Группа дочери Леонида Агутина Елизаветы BRUUVY! выпустила первую песню

Наследница знаменитостей пошла по их стопам, выбрав музыкальную карьеру. Она поет и играет на гитаре. Сейчас дочь Леонида Агутина живет в Майами. Не так давно ее группа записала и презентовала свою первую композицию, о чем музыкант поспешил рассказать фолловерам в своем блоге. Как отметил композитор, трек BRUUVY! получился «крепкой и красивой вещью». В подписи к сюжету исполнитель написал, что гордится дочерью. Он также попросил звездных коллег поделиться своим мнением по поводу творчества молодой особы. В комментариях фолловеры поздравили наследницу музыканта с важным событием и пожелали ей успехов. Многим понравилась музыка артистки и ее голос.Дочь Агутина растет самостоятельной девушкой. На протяжении нескольких лет она живет в США. Родители навещают Елизавету Варум, но заранее договариваются о встрече, так как она занята учебой, работой и музыкой. Родственница звезд всего добивается сама, не обращаясь за помощью к близким.