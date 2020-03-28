АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Горжусь и поздравляю!»: Группа дочери Леонида Агутина Елизаветы BRUUVY! выпустила первую песню

Леонид Агутин рассказал подписчикам в Instagram об успехах дочери Елизаветы. Недавно 21-летняя артистка вместе со своей группой BRUUVY! выпустила первую песню.
«Горжусь и поздравляю!»: Группа дочери Леонида Агутина Елизаветы BRUUVY! выпустила первую песню

Наследница знаменитостей пошла по их стопам, выбрав музыкальную карьеру. Она поет и играет на гитаре. Сейчас дочь Леонида Агутина живет в Майами. Не так давно ее группа записала и презентовала свою первую композицию, о чем музыкант поспешил рассказать фолловерам в своем блоге. Как отметил композитор, трек BRUUVY! получился «крепкой и красивой вещью». В подписи к сюжету исполнитель написал, что гордится дочерью. Он также попросил звездных коллег поделиться своим мнением по поводу творчества молодой особы. В комментариях фолловеры поздравили наследницу музыканта с важным событием и пожелали ей успехов. Многим понравилась музыка артистки и ее голос.

Дочь Агутина растет самостоятельной девушкой. На протяжении нескольких лет она живет в США. Родители навещают Елизавету Варум, но заранее договариваются о встрече, так как она занята учебой, работой и музыкой. Родственница звезд всего добивается сама, не обращаясь за помощью к близким.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты предрекают дефицит презервативов в мире и их…
Ученые обнаружили “отпечатки” событий из жизни при изучении “годовых колец”…
Никита Михалков назвал "проститутками" жертв осужденного за сексуальные домогательства Харви…
Ученые: Забывать информацию человеку труднее, чем…
Диетологи назвали правильные варианты завтрака в весенний…
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие маски могут защитить человека от…
ФМБА выпустило в России препарат для лечения…
"Гипокситерапия и капельница": Алёна Шишкова проходит курс лечения в…
«Горжусь и поздравляю!»: Группа дочери Леонида Агутина Елизаветы BRUUVY! выпустила первую…
Звезда «Дом-2» Александра Черно отомстила Степану Меньщикову и его…
Боб Дилан спел об убийстве Джона Кеннеди в первой за восемь лет композиции Murder Most…
В Санкт-Петербурге уволят устроившего пьяный дебош сотрудника…
Врач Виктория Савицкая назвала улучшающие работу головного мозга…
Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на…
Дочь Владимира Винокура общается с родителями во время карантина через…
Диетологи перечислили витамины, способные замедлить накопление жира в организме…
Создан "пандемический дрон", обнаруживающий заражённых людей в…
Валентин Юдашкин вместе с семьей отметил день рождения внука…
Врачи выяснили, как долго коронавирус остается в организме человека после…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко призналась в…
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что на поиски лекарства от COVID-19 уйдут…
«Сфотографирован каждый угол»: Татьяне Брухуновой надоела…
Дочь Риммы Марковой в детстве страдала от недостатка внимания со стороны…
В РФ компания Chery начала продавать автомобили онлайн из-за…
Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал…
«Это будет большая потеря»: Анита Цой переживает за подхватившего коронавирус Льва…
Отмечающая 50-летний юбилей Ольга Копосова прошла через измены мужа, смерть родных и…
У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об…
Просмотреть все новости