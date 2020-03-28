Звезда «Дом-2» Александра Черно отомстила Степану Меньщикову и его жене

Так, Александра Черно снимала для своего stories в Instagram рыбок и то, как жители яхты их кормят, но она все время переводила свою камеру на супругу Степана Меньщикова. Ангелина лежала в этот момент на животе и загорала. Естественно, что после того, как ролик появился в Сети, к Ангелине возникло много вопросов.В основном поклонники писали о том, как она позволила себе лежать на животе будучи в положении. Вспомнили и о том, как саму Александру Черно просили не спать на животе, потому что это может быть опасно для будущего малыша. В итоге некоторые даже отметили, возможно, Ангелина и Степан пытаются обмануть всех вокруг.В любом случае у звезды проекта «Дом-2» Александры Черно получилось вызвать массу негатива в сторону Степана Меньщикова и его жены Ангелины, может этого она и добивалась.