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В Санкт-Петербурге уволят устроившего пьяный дебош сотрудника Росгвардии

В Санкт-Петербурге уволят сотрудника Росгвардии, устроившего пьяный дебош. Данную информацию официально подтвердил представитель федеральной службы Валерий Грибакин.
В Санкт-Петербурге уволят устроившего пьяный дебош сотрудника Росгвардии

По словам генерал-майора, работника рассчитают с его должности за совершение проступка, который порочит честь и достоинство. При этом руководителей сотрудника Росгвардии привлекут к дисциплинарной ответственности. В ходе проверки стало известно, что россиянин находился не на службе, однако это не оправдывает поведение человека в погонах.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга в форме сотрудника вышеуказанного органа протаранил 2 машины во дворе, после чего стал размахивать половым органом. Как отметили очевидцы, мужчина нападал на прохожих.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:45

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