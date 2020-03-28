В Санкт-Петербурге уволят устроившего пьяный дебош сотрудника Росгвардии





По словам генерал-майора, работника рассчитают с его должности за совершение проступка, который порочит честь и достоинство. При этом руководителей сотрудника Росгвардии привлекут к дисциплинарной ответственности. В ходе проверки стало известно, что россиянин находился не на службе, однако это не оправдывает поведение человека в погонах.Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга в форме сотрудника вышеуказанного органа протаранил 2 машины во дворе, после чего стал размахивать половым органом. Как отметили очевидцы, мужчина нападал на прохожих.