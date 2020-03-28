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Врач Виктория Савицкая назвала улучшающие работу головного мозга продукты

Врач Виктория Савицкая рассказала, какие продукты улучшают работу головного мозга. Советы специалиста пригодятся людям, которым приходится сконцентрироваться на работе дома из-за введенного карантина в связи с пандемией коронавируса.

Для продуктивности во время работы следует насыщать организм железом, которое содержится в яблоках, печени, черном хлебе и гречке. В сезон восполнить недостаток данного микроэлемента также помогут спелые гранаты. Иногда граждане, работа которых заключается в постоянной обработке информации, жалуются на плохую память. В таком случае Виктория Савицкая советует включать в рацион авокадо, ананас и морковь. Салат с этими продуктами можно заправлять оливковым или горчичным маслом. Он помогает улучшить ее перед важным днем, на который запланировано совещание или экзамен.

Для повышения работы мозга важно употреблять достаточно продуктов, насыщенных витаминами группы B. В частности, их содержат морепродукты и орехи. Глюкоза становится отличным источником энергии, но получать ее стоит из фруктов, овощей и мюсли. При большой умственной загруженности важен витамин C, который способствует нормальной работе кровеносных сосудов.

В рационе должны быть сезонные свежие ягоды, цитрусовые, натуральные морсы или квашеная капуста. Организм нуждается также в кальции и калии, которыми богаты томаты, сыр и сухофрукты.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:39

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