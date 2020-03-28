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Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на свадьбе

Дарья сбежала от своего жениха в самый разгар торжества. Теперь звезда проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский пытается выйти на связь со своей супругой, чтобы вымолить у нее прощение. Все случилось из-за того, что некая особа прямо во время торжества пришла и заявила, что ждет ребенка от Венцеслава.

Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на свадьбе

Неделю назад Венцеслав Венгржановский заключил официальный брак. С тех пор мужчина чувствует себя совсем несчастным, а в своем блоге он обратился к Дарье и попросил дать хотя бы шанс объяснить, что произошло. В своем обращении Венгржановский подчеркнул, что не знает, как выйти с Дарьей на связь, но она для него подобна воздуху и его жизнь. Кроме того, экс-участник проекта «Дом-2» признался в любви к своей избраннице и сказал, что мечтает, чтобы она его выслушала.


К просьбам Венцеслава присоединились и поклонники пары. В комментариях они начали оставлять свои сообщения с просьбой выслушать Венгржановского и дать ему еще один шанс, потому что он ее по-настоящему любит. Большинство отметили и тот факт, что если люди вместе, то любовь непобедима.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:28

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