Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на свадьбе





Неделю назад Венцеслав Венгржановский заключил официальный брак. С тех пор мужчина чувствует себя совсем несчастным, а в своем блоге он обратился к Дарье и попросил дать хотя бы шанс объяснить, что произошло. В своем обращении Венгржановский подчеркнул, что не знает, как выйти с Дарьей на связь, но она для него подобна воздуху и его жизнь. Кроме того, экс-участник проекта «Дом-2» признался в любви к своей избраннице и сказал, что мечтает, чтобы она его выслушала.К просьбам Венцеслава присоединились и поклонники пары. В комментариях они начали оставлять свои сообщения с просьбой выслушать Венгржановского и дать ему еще один шанс, потому что он ее по-настоящему любит. Большинство отметили и тот факт, что если люди вместе, то любовь непобедима.