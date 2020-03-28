Дочь Владимира Винокура общается с родителями во время карантина через балкон





На размещенном в блоге артистки сюжете можно увидеть ее родных, машущих дочери, которая в это время стоит на балконе и снимает происходящее на камеру. Со своим сыном Федором Анастасия Винокур пока тоже не видится. Ребенок скучает по матери и общается с ней с помощью видеосвязи. С отцом малыша — продюсером Григорием Матвеевичевым наследница руководителя Государственного театра пародий развелась, однако они сохранили теплые отношения и продолжают вместе воспитывать мальчика.Имя для сына балерина выбрала довольно быстро, назвав его в честь отца. Выяснилось, что в семье артиста называли Федором. Ранее звезда сцены хотела, чтобы наследник носил двойную фамилию, но документально это сделать не получилось.