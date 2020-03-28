Диетологи перечислили витамины, способные замедлить накопление жира в организме человека





Потерю веса может стимулировать витамин D, поскольку он важен для здорового сна. Последний способствует естественному похудению и поддерживает скорость метаболизма. При снижении уровня гормонов щитовидной железы может замедляться обмен веществ. Чтобы исправить это, рекомендуется употреблять цинк, который приводит к снижению количества меди в организме. Поэтому эксперты советуют обогатить организм данным микроэлементом. Чтобы противодействовать стрессу и помогать мышцам расслабляться, следует употреблять магний.Добавка берберин помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, а также имеет противовоспалительное свойство и противостоит диабету. Однако перед началом употребления витаминов диетологи настаивают на посещении лечащего врача.