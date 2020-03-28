Создан "пандемический дрон", обнаруживающий заражённых людей в толпе





Идея подобного изобретения принадлежит экспертам из Канады и Австралии. Предполагается, что если дрон пролетит над толпой людей, он сможет найти больных коронавирусом. "Пандемический беспилотник" будет оснащён специальными датчиками и компьютерным зрением. Это необходимо для поиска людей, имеющих инфекционные заболевания дыхательных путей. На данный момент очень важно определить количество инфицированных. Учёные сделали выбор в пользу дистанционного зондирования и компьютерных алгоритмов.С помощью дрона не удастся точно выяснить, болен человек или нет, тем не менее он следит за температурой, частотой сердечных сокращений, дыхания, а ещё может обнаружить чиханье и кашель. Беспилотник способен работать в любом месте, где собирается много людей. О технологии впервые заговорили в 2017 году. Разработчики предлагают начать производить устройства, тем не менее никаких подробностей о дальнейших этапах нет. Проблема заключается в отсутствии заказчиков.