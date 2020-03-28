Валентин Юдашкин вместе с семьей отметил день рождения внука Аркадия

Дочь знаменитостей воспитывает двух сыновей – Анатолия и Аркадия Юдашкиных. Младшему наследнику исполнилось 2 года, однако он уже пытается учить английский. Поскольку все семейство находится на карантине, то и торжество организовали в узком кругу. Галина Валентиновна продемонстрировала фолловерам сюжет, на котором ребята веселятся на празднике. В подписи к ролику она отметила, что внуки представителя шоу-бизнеса помогали печь торт. В кадре именинник запечатлен в интересном темном костюме с рисунком в виде скелета. В комментариях малыша поздравили Максим Галкин, Наталья Винокур, а также поклонники, отметив, что ребенок похож на дедушку.Ольга Слуцкер подарила Аркадию Юдашкину электрическую машину, на которой он отправился кататься с братом во дворе. При этом мальчик получил много других игрушек.