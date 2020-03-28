Врачи выяснили, как долго коронавирус остается в организме человека после излечения





Новое исследование, проведенное сотрудниками медицинского центра в Пекине, показало, что вирус способен оставаться в организме в течение 1-8 дней даже после исчезновения всех симптомов. К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие 16 пациентов. Они лечились от коронавируса с 28 января по 9 февраля этого года, а их средний возраст составил 35 лет. По результатам лечения все граждане выздоровели, что доказали два последовательных отрицательных теста по методу ПЦР. Пульмонолог Локеш Шарма отметил, что все граждане имели разную степень тяжести недуга, а инкубационный период в среднем составлял 5 дней. Все пациенты отмечали повышенную температуру, кашель, боль в горле и одышку.Результат исследования показывает, что карантин для излечившихся больных необходимо продлевать еще на неделю или две, чтобы получить полную уверенность в том, что передача вируса не будет осуществляться. Доктор медицинских наук Ликсин Се отметил, что итоги проведенного исследования не могут применяться к пациентам пожилого возраста, которые, как правило, имеют слабую иммунную систему.