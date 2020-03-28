Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко призналась в анорексии





Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко рассказала, что когда-то в борьбе за красивую фигуру она дошла до крайностей. Ее вес составлял 49 килограммов, а рост при этом был 180 сантиметров. По словам Алеси, она вовремя поняла, что у нее могут начаться проблемы со здоровьем и смогла самостоятельно вывести себя из состояния нездоровой худобы.Семеренко рассказала, для того, чтобы справиться с серьезной проблемой она начала посещать курсы по диетологии и научилась самостоятельно составлять меню для правильного питания. Как отметила красотка, теперь в обычные дни она употребляет до 1700 калорий, а если решает худеть то 1300 калорий. Кроме того, Алеся не запрещает себе употреблять какие-то вкусности, чтобы не было срывов.Также Семеренко говорит и о том, что кушать нужно небольшими порциями, 3-5 раз на протяжении всего дня.Рекомендует звезда проекта «Дом-2» Алеся Семеренко вместо сахара использовать сахарозаменитель, в том числе и в десертах. Стоит отметить, девушка уверена, что каждый сам принимает решение, как выглядеть.