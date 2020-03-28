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«Сфотографирован каждый угол»: Татьяне Брухуновой надоела самоизоляция

Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам в Instagram на безделье во время самоизоляции. Недавно она вместе с Евгением Петросяном вернулась из отдыха в Дубае.
«Сфотографирован каждый угол»: Татьяне Брухуновой надоела самоизоляция

По прилету знаменитости отправились на вынужденный карантин. За это время Татьяна Брухунова прочитала несколько книг и сделала ряд снимков окружающей обстановки. Однако терпение возлюбленной комика вдруг закончилось, на что она пожаловалась поклонникам. В подписи к новому кадру ассистентка артиста подчеркнула, что не сдается. Юзеры решили поддержать кумира и рассказали в комментариях, что тоже устали находиться в самоизоляции и заниматься разными домашними делами. Как отметили некоторые фолловеры, за окном хорошая погода, из-за чего тяжело сидеть взаперти.

При этом другие интернет-пользователи написали, что не нужно опускать руки, а также назвали Брухунову сильным человеком. Не так давно в СМИ появились слухи о том, что звездная пара стала родителями. Якобы малыша им родила суррогатная мать, пока влюбленные находились за границей. Сама помощница Петросяна эти сведения опровергла и добавила, что подобные разговоры ведутся в интернете на протяжении 3-х лет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:32

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