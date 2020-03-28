В РФ компания Chery начала продавать автомобили онлайн из-за карантина





У Chery и до этого был онлайн-магазин, но в нём можно было лишь забронировать транспортное средство. Теперь, по словам пресс-службы компании, клиент, используя сервис, способен стать владельцем автомобиля и получить его в желаемом месте. Кроме того, если у человека появится необходимость в заёмных средствах, он сможет удалённо подать заявление в один из банков-партнеров бренда. После того, как процедура покупки подойдёт к концу, машину продезинфицируют и привезут с помощью эвакуатора. Есть в этом методе продажи и минус – невозможность провести тест-драйв.Если бронировать автомобиль в онлайн-магазине, Chery даёт скидки. Таким образом, приобрести Tiggo 4, 7 и 8 можно на 15 000 – 40 000 рублей дешевле, а скидка на Tiggo 3 и 5 составляет 85 000 и 250 000 рублей соответственно.