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Дочь Риммы Марковой в детстве страдала от недостатка внимания со стороны матери

Дочь Риммы Марковой в детстве страдала от недостатка внимания со стороны матери, что отдалило их друг от друга. Татьяна Никитина рассказала о непростой жизни со знаменитой родительницей.

Оказалось, что карьера и известность мешали Римме Марковой уделять достаточно внимания своей дочери. Даже когда им удавалось выйти в общество вместе, Татьяна Никитина не могла спокойно общаться с родственницей, поскольку на них обращали повышенное внимание. Когда она была ребенком, то видела мать изредка, лишь когда звезда привозила подарки и снова уезжала на съемки. Больше времени они стали проводить вместе, когда актриса достигла 50-летнего возраста. Тогда ее дочери было 15 лет и она пыталась стать ближе к матери, но этого так и не произошло. Во время учебы у нее возникали проблемы из-за известности Риммы Марковой. Когда сын Никитиной пошел в школу, то она попросила родительницу не приходить за ним. Звезда соглашалась, что у артистов не хватает времени на детей, а ее дочь подтверждала, что “ее постоянно кто-то отнимал”.

В жизни Риммы Марковой было три мужа, среди которых оказались Сергей Бондарчук и Владимир Никитин. Испанец Хосе Гонсалес Мария Антонио ревновал ее к работе и уговаривал переехать к нему, но в итоге пара рассталась. Однако до конца жизни актриса не оформила развод официально, оставив штамп в паспорте.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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