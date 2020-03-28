Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал сына





В своем личном блоге звезда «Дом-2» Сэм Селезнев разместил фотографию, где он запечатлен с сыном Тимофеем, которого он держит в руках. На снимке видно, что мужчина смотрит на малыша с умилением. При этом, лицо младенца в кадре не видно, так как Селезнев спрятал его от объектива фотокамеры.Под фото Селезнев написал, что Тимофей является его ангелом и посоветовал всем беречь своих родных, а также близких людей.Поклонники тут же принялись поздравлять Сэма Селезнева с рождением малыша и тоже пожелали ему здоровья.Напомним, что сын у Сэма Селезнева родился в февраля этого года. Матерью ребенка является его супруга, которую зовут Юлия. Для женщины это уже второй ребенок, так как у нее есть дочь, которая была рождена во время предыдущих отношений.Известно, что Сэм Селезнев активно помогает своей жене с ребенком, а также ходит с ним на прогулки.