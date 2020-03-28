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Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал сына

Бывший участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Сэм Селезнев наслаждается своим долгожданным отцовством. Более того, Сэм показал своего сына в Сети. Известно, что мужчина проводит с ребенком достаточно много времени.

Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал сына

В своем личном блоге звезда «Дом-2» Сэм Селезнев разместил фотографию, где он запечатлен с сыном Тимофеем, которого он держит в руках. На снимке видно, что мужчина смотрит на малыша с умилением. При этом, лицо младенца в кадре не видно, так как Селезнев спрятал его от объектива фотокамеры.

Под фото Селезнев написал, что Тимофей является его ангелом и посоветовал всем беречь своих родных, а также близких людей.
Поклонники тут же принялись поздравлять Сэма Селезнева с рождением малыша и тоже пожелали ему здоровья.

Напомним, что сын у Сэма Селезнева родился в февраля этого года. Матерью ребенка является его супруга, которую зовут Юлия. Для женщины это уже второй ребенок, так как у нее есть дочь, которая была рождена во время предыдущих отношений.


Известно, что Сэм Селезнев активно помогает своей жене с ребенком, а также ходит с ним на прогулки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:12

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