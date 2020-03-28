«Это будет большая потеря»: Анита Цой переживает за подхватившего коронавирус Льва Лещенко





Сейчас мэтр эстрады находится в больнице, где медики оказывают помощь пациентам с аналогичными симптомами. По словам Аниты Цой, у отечественного певца опасный возраст, поэтому главное в данной ситуации не расстраиваться и не унывать. Знаменитость назвала Лещенко «аккуратным человеком» и отметила, что он никогда не навредит своему здоровью.- заявила исполнительница.Полтора месяца назад Лев Валерьянович уже чувствовал себя плохо, и с трудом мог разговаривать и дышать. Тем не менее он отправился на отдых в Италию, а после этого уехал с гастролями в Северную Америку., - шутливо говорил Лещенко журналистам.