«Это будет большая потеря»: Анита Цой переживает за подхватившего коронавирус Льва Лещенко
Анита Цой в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила, что переживает за состояние Льва Лещенко. Недавно стало известно, что у артиста подтвердили коронавирус.
Сейчас мэтр эстрады находится в больнице, где медики оказывают помощь пациентам с аналогичными симптомами. По словам Аниты Цой, у отечественного певца опасный возраст, поэтому главное в данной ситуации не расстраиваться и не унывать. Знаменитость назвала Лещенко «аккуратным человеком» и отметила, что он никогда не навредит своему здоровью. «Мы будем за вас молиться!» - заявила исполнительница.
Полтора месяца назад Лев Валерьянович уже чувствовал себя плохо, и с трудом мог разговаривать и дышать. Тем не менее он отправился на отдых в Италию, а после этого уехал с гастролями в Северную Америку. «Единственная мечта – не умереть», - шутливо говорил Лещенко журналистам.
Сейчас мэтр эстрады находится в больнице, где медики оказывают помощь пациентам с аналогичными симптомами. По словам Аниты Цой, у отечественного певца опасный возраст, поэтому главное в данной ситуации не расстраиваться и не унывать. Знаменитость назвала Лещенко «аккуратным человеком» и отметила, что он никогда не навредит своему здоровью. «Мы будем за вас молиться!» - заявила исполнительница.
Полтора месяца назад Лев Валерьянович уже чувствовал себя плохо, и с трудом мог разговаривать и дышать. Тем не менее он отправился на отдых в Италию, а после этого уехал с гастролями в Северную Америку. «Единственная мечта – не умереть», - шутливо говорил Лещенко журналистам.