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Отмечающая 50-летний юбилей Ольга Копосова прошла через измены мужа, смерть родных и рак

После смерти первого возлюбленного и измен мужа неудачи в жизни Ольги Копосовой продолжились – она потеряла родных и заболела раком. Актриса, известная по сериалу “След”, 28 марта отмечает 50-летний юбилей.

Ольга Копосова росла вместе с сестрой-близнецом, которая сильно отличалась от нее по характеру. Ее мать, занятая работой в дипломатическом корпусе, не могла уделять детям много внимания. Актриса считает, что ее сестре не хватало смелости и открытости, будто она сама забрала эти качества себе. Вскоре Анна Копосова ушла в монастырь, посвятив себя церкви. Знаковым событием в судьбе Ольга Копосова считает знакомство с первым возлюбленным по имени Михайло, который был из Югославии. У него уже имелся сын, но несмотря на это у возлюбленных завязались отношения. После отъезда на родину он часто звонил возлюбленной, но неожиданно скончался от серьезного заболевания. В жизни актрисы к тому времени уже появился бизнесмен Владлен Горелик, с которым она прожила в браке почти 10 лет и родила сына. О связи мужа с другой она узнала благодаря случайно подслушанному разговору, поэтому решила подать на развод.

Будучи известной по сериалу “След” Ольга Копосова потеряла мать, которая погибла под колесами поезда, а спустя 4 года после продолжительной болезни скончался ее отец. В то время она уже знала о собственном диагнозе. Из-за рака звезде пришлось пережить операцию и несколько курсов химиотерапии. Актриса снималась в сериале в парике, а в итоге ей удалось победить недуг.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53

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