У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об оскорблениях





Так, Антон Беккужев никак не помогает участникам стать на путь примирения если между ними происходят какие-то разногласия. Не сильно он помог, когда поругались Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков. Тогда, девушка назвала бывшего парня «недомужиком», а Чайков и вовсе сравнил Пингвинову с собачкой. Ведущий «Дом-2» Антон Беккужев поддержал Ирину Пингвинову, сказав, что нельзя мужчине опускаться до оскорблений подобного рода. Однако он отметил и тот факт, что вряд ли после подобных разногласий можно помириться.В итоге большинство телезрителей уверены, что у Антона Беккужева вряд ли получиться суметь вразумить участников, так как он не смог завоевать авторитет в коллективе, а теперь еще многие и считают, что у него довольно странные представления об оскорблениях.