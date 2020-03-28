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У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об оскорблениях

Ведущий скандального проекта «Дом-2» Антон Беккужев не может наладить порядок на площадке, которая расположена на Сейшелах. Никто из участников не хочет между собой мириться, а к мнению Антона они и не думают прислушиваться. Более того, звезды «Дом-2» уверены, что у Беккужева странные представления о оскорблениях участников между собой.

У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об оскорблениях

Так, Антон Беккужев никак не помогает участникам стать на путь примирения если между ними происходят какие-то разногласия. Не сильно он помог, когда поругались Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков. Тогда, девушка назвала бывшего парня «недомужиком», а Чайков и вовсе сравнил Пингвинову с собачкой. Ведущий «Дом-2» Антон Беккужев поддержал Ирину Пингвинову, сказав, что нельзя мужчине опускаться до оскорблений подобного рода. Однако он отметил и тот факт, что вряд ли после подобных разногласий можно помириться.


В итоге большинство телезрителей уверены, что у Антона Беккужева вряд ли получиться суметь вразумить участников, так как он не смог завоевать авторитет в коллективе, а теперь еще многие и считают, что у него довольно странные представления об оскорблениях.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45

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