В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на коронавирус





Новые тесты ученые называют высокочувствительными, что позволяет быстро и точно определить наличие недуга. Время на процесс пробоподготовки сокращается по меньшей мере в несколько раз, а результат можно получить спустя 1,5 часа. Выпуск новых анализов планируют развернуть уже с 30 марта, а в неделю планируется получать по тысяче наборов. В них будут находится по сотне тестов.Медики планируют вскоре выпускать до нескольких тысяч наборов каждую неделю, что позволит осуществить порядка 200 тысяч исследований.