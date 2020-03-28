В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на коронавирус
В Новосибирске ученые представили новую тест-систему, которая ориентирована на обнаружение у человека CoVID-19. О разработке сообщает оперативный штаб России по контролю распространения инфекции в Telegram-канале.
Новые тесты ученые называют высокочувствительными, что позволяет быстро и точно определить наличие недуга. Время на процесс пробоподготовки сокращается по меньшей мере в несколько раз, а результат можно получить спустя 1,5 часа. Выпуск новых анализов планируют развернуть уже с 30 марта, а в неделю планируется получать по тысяче наборов. В них будут находится по сотне тестов.
Медики планируют вскоре выпускать до нескольких тысяч наборов каждую неделю, что позволит осуществить порядка 200 тысяч исследований.
Новые тесты ученые называют высокочувствительными, что позволяет быстро и точно определить наличие недуга. Время на процесс пробоподготовки сокращается по меньшей мере в несколько раз, а результат можно получить спустя 1,5 часа. Выпуск новых анализов планируют развернуть уже с 30 марта, а в неделю планируется получать по тысяче наборов. В них будут находится по сотне тестов.
Медики планируют вскоре выпускать до нескольких тысяч наборов каждую неделю, что позволит осуществить порядка 200 тысяч исследований.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25