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В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на коронавирус

В Новосибирске ученые представили новую тест-систему, которая ориентирована на обнаружение у человека CoVID-19. О разработке сообщает оперативный штаб России по контролю распространения инфекции в Telegram-канале.
В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на коронавирус

Новые тесты ученые называют высокочувствительными, что позволяет быстро и точно определить наличие недуга. Время на процесс пробоподготовки сокращается по меньшей мере в несколько раз, а результат можно получить спустя 1,5 часа. Выпуск новых анализов планируют развернуть уже с 30 марта, а в неделю планируется получать по тысяче наборов. В них будут находится по сотне тестов.

Медики планируют вскоре выпускать до нескольких тысяч наборов каждую неделю, что позволит осуществить порядка 200 тысяч исследований.

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Наука / Горячие новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25

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