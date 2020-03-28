Учёные предложили задействовать собак для обнаружения коронавируса





В настоящее время благодаря обонянию собак можно определить наличие у людей онкологических заболеваний, малярии, разных бактериальных инфекций и болезни Паркинсона. Вместе с тем недавно эксперты из Великобритании занялись новым исследованием, в ходе которого они планируют узнать, можно ли, задействуя животных, дать точный ответ на вопрос, заражён ли человек коронавирусной инфекцией или нет.Есть предположения, что отработка этого навыка у животных займёт всего шесть недель. Более того, как считают учёные, собаки могут обнаружить COVID-19 даже в том случае, если признаки недуга ещё не дали о себе знать. Сейчас британцы стараются найти метод, который позволит без вреда уловить запах вируса, чтобы показать его собакам. В результате специалисты хотят научить животных проверять всех людей и выявлять тех, кому необходимо сделать тест.