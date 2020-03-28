АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Учёные предложили задействовать собак для обнаружения коронавируса

Британские учёные предложили задействовать собак для обнаружения коронавируса. Есть предположения, что на отработку этого навыка у животных уйдёт всего шесть недель.
Учёные предложили задействовать собак для обнаружения коронавируса

В настоящее время благодаря обонянию собак можно определить наличие у людей онкологических заболеваний, малярии, разных бактериальных инфекций и болезни Паркинсона. Вместе с тем недавно эксперты из Великобритании занялись новым исследованием, в ходе которого они планируют узнать, можно ли, задействуя животных, дать точный ответ на вопрос, заражён ли человек коронавирусной инфекцией или нет.

Есть предположения, что отработка этого навыка у животных займёт всего шесть недель. Более того, как считают учёные, собаки могут обнаружить COVID-19 даже в том случае, если признаки недуга ещё не дали о себе знать. Сейчас британцы стараются найти метод, который позволит без вреда уловить запах вируса, чтобы показать его собакам. В результате специалисты хотят научить животных проверять всех людей и выявлять тех, кому необходимо сделать тест.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Сфотографирован каждый угол»: Татьяне Брухуновой надоела…
Дочь Риммы Марковой в детстве страдала от недостатка внимания со стороны…
В РФ компания Chery начала продавать автомобили онлайн из-за…
Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые показал…
«Это будет большая потеря»: Анита Цой переживает за подхватившего коронавирус Льва…
Отмечающая 50-летний юбилей Ольга Копосова прошла через измены мужа, смерть родных и…
У ведущего «Дом-2» Антона Беккужева странные представления об…
В новом сезоне шоу “Голос.Дети” стартовал этап…
В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система на…
Учёные предложили задействовать собак для обнаружения…
«Все дети у нас переживают этот период»: Оксана Самойлова уложила сына спать на кухонном…
Вирусолог Михаил Щелканов рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом…
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с…
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением…
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения…
«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с…
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец…
Ученые определили сроки вымирания животных на…
Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти…
Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по…
УАЗ выпустил самосвал на базе…
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых…
Компания Seat прекращает производство минивэна…
Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом…
Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает…
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по…
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного…
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем…
Просмотреть все новости