УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»





Компания УАЗ в сотрудничестве с Нижегородским заводом автофургонов создала самосвал на платформе старой «Буханки». Модифицированный автомобиль УАЗ 3303365 имеет грузоподъёмность до тонны и будет оптимальным для транспортировки небольших бытовых грузов. При этом транспортное средство может перевозить и сыпучие продукты, которые легко выгрузить благодаря гидравлическому подъёмнику прицепа. Длина грузовой платформы равна 2680 миллиметрам, ширина – 1870 миллиметров, а высота 400 миллиметров.Угол подъёма кузова составляет 45 градусов. При этом контролировать процесс можно дистанционно, благодаря специальному пульту управления. Платформа усилена дополнительным упором, что делает автомобиль более безопасным. К сожалению на данный момент нет информации о стоимости и дате выхода самосвала, поскольку «Буханка» только проходит испытания на полигоне. Все же в ближайшее время появиться больше данных о новинке, поэтому желающим приобрести уникальное транспортное средство стоит немного подождать официального релиза.