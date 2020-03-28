Компания Seat прекращает производство минивэна Alhambra
Компания Seat решила снять с конвейера минивэн Alhambra. Испанский бренд прекратит производство своего автомобиля уже в этом году и модель не получит приемника.
Все больше мировых автопроизводителей сосредотачивают свое внимание на производстве экологического транспорта. Не отстаёт от тенденции и компания Seat, которая в этом году прекратит производство минивэна Alhambra. При этом модель не получит наследника, поскольку вместо неё покупателям предложат новые гибридные машины. Не исключено, что нишу заполнит также семиместный кроссовер Seat Tarraco, который достаточно хорошо себя зарекомендовал.
Seat Alhambra начали производить в 1995 году. С того времени автомобиль несколько раз модернизировали, но это не помогло модели остаться на рынке. Согласно информации инсайдеров, компания Seat планирует сосредоточить свое производство на гибридных и электрических автомобилях Leon и Cupra Formentor.
Все больше мировых автопроизводителей сосредотачивают свое внимание на производстве экологического транспорта. Не отстаёт от тенденции и компания Seat, которая в этом году прекратит производство минивэна Alhambra. При этом модель не получит наследника, поскольку вместо неё покупателям предложат новые гибридные машины. Не исключено, что нишу заполнит также семиместный кроссовер Seat Tarraco, который достаточно хорошо себя зарекомендовал.
Seat Alhambra начали производить в 1995 году. С того времени автомобиль несколько раз модернизировали, но это не помогло модели остаться на рынке. Согласно информации инсайдеров, компания Seat планирует сосредоточить свое производство на гибридных и электрических автомобилях Leon и Cupra Formentor.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:44