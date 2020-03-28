Компания Seat прекращает производство минивэна Alhambra





Все больше мировых автопроизводителей сосредотачивают свое внимание на производстве экологического транспорта. Не отстаёт от тенденции и компания Seat, которая в этом году прекратит производство минивэна Alhambra. При этом модель не получит наследника, поскольку вместо неё покупателям предложат новые гибридные машины. Не исключено, что нишу заполнит также семиместный кроссовер Seat Tarraco, который достаточно хорошо себя зарекомендовал.Seat Alhambra начали производить в 1995 году. С того времени автомобиль несколько раз модернизировали, но это не помогло модели остаться на рынке. Согласно информации инсайдеров, компания Seat планирует сосредоточить свое производство на гибридных и электрических автомобилях Leon и Cupra Formentor.