АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Компания Seat прекращает производство минивэна Alhambra

Компания Seat решила снять с конвейера минивэн Alhambra. Испанский бренд прекратит производство своего автомобиля уже в этом году и модель не получит приемника.
Компания Seat прекращает производство минивэна Alhambra

Все больше мировых автопроизводителей сосредотачивают свое внимание на производстве экологического транспорта. Не отстаёт от тенденции и компания Seat, которая в этом году прекратит производство минивэна Alhambra. При этом модель не получит наследника, поскольку вместо неё покупателям предложат новые гибридные машины. Не исключено, что нишу заполнит также семиместный кроссовер Seat Tarraco, который достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Seat Alhambra начали производить в 1995 году. С того времени автомобиль несколько раз модернизировали, но это не помогло модели остаться на рынке. Согласно информации инсайдеров, компания Seat планирует сосредоточить свое производство на гибридных и электрических автомобилях Leon и Cupra Formentor.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с…
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением…
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения…
«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с…
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец…
Ученые определили сроки вымирания животных на…
Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти…
Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по…
УАЗ выпустил самосвал на базе…
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых…
Компания Seat прекращает производство минивэна…
Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом…
Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает…
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по…
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного…
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем…
Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время…
В Казани мошенники продают фальшивые тесты на…
Из-за пандемии коронавируса цены на услуги астролога Василисы Володиной выросли до 300 тысяч…
Huawei обновила прошивку для 30…
Звезды шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести карантин с…
Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику…
Ученые работают над новой методикой лечения…
Анна Исаева удивилась девятибалльным пробкам в Москве во время нерабочей…
Ученые из ESA и NASA зафиксировали странный взрыв на…
Инфекционисты рассказали, можно ли занести COVID-19 в дом на…
«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал…
Офтальмологи из США назвали новый ранний симптом…
Просмотреть все новости