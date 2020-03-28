Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом легких





Врачи продемонстрировали, как влияет на легкие CoVID-19 на примере одного из пациентов. На момент заражения ему было 59 лет и он не имел хронических заболеваний. Отмеченные желтым цветом на кадрах места указывают на области, пораженные коронавирусом. Таким образом ученые хотели показать, что опасным новым вирусом может заразиться любой человек, поэтому важно соблюдать правила профилактики. На данный момент развитие пандемии наблюдается в США и странах Европы.Согласно данным DXY и BNO, в США зафиксировано более 105 тысяч случаев заражения, а в Италии количество пациентов превысило 86 тысяч.