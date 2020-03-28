Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает детей
Мария Порошина недавно рассказала, что ее отношения с гражданским мужем завершились. Теперь актриса вынуждена одна воспитывать пятерых детей.
Последние 2 года жизнь знаменитости была насыщена рядом перемен. Сначала она сообщила россиянам о своей беременности, но имя отца ребенка длительное время скрывала, в связи с чем появилось множество слухов. Затем Мария Порошина заявила, что ее гражданский супруг имеет связь с миром искусства, однако публичной персоной не является. Теперь же стало известно о разрыве отношений между влюбленными. Сейчас артистка много времени уделяет работе, чтобы обеспечить своих наследников. Ее старшая дочь живет самостоятельно и служит в театре. Младшие дети полностью зависят от звездной родительницы.
О разводе недавно заявила еще одна пара российского шоу-бизнеса. Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе 9 лет, за это время у них появилось двое детей. Актриса дала честное интервью, в котором рассказала о причинах расторжения брака с мужем, о чем сообщает Слово и Дело.
Последние 2 года жизнь знаменитости была насыщена рядом перемен. Сначала она сообщила россиянам о своей беременности, но имя отца ребенка длительное время скрывала, в связи с чем появилось множество слухов. Затем Мария Порошина заявила, что ее гражданский супруг имеет связь с миром искусства, однако публичной персоной не является. Теперь же стало известно о разрыве отношений между влюбленными. Сейчас артистка много времени уделяет работе, чтобы обеспечить своих наследников. Ее старшая дочь живет самостоятельно и служит в театре. Младшие дети полностью зависят от звездной родительницы.
О разводе недавно заявила еще одна пара российского шоу-бизнеса. Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе 9 лет, за это время у них появилось двое детей. Актриса дала честное интервью, в котором рассказала о причинах расторжения брака с мужем, о чем сообщает Слово и Дело.
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30