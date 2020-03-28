В Казани мошенники продают фальшивые тесты на коронавирус





В частности, в Казани на стендах многоэтажек стали размещать объявления, касающиеся продажи тестов на коронавирус. В них приведена ссылка на определенный сайт и QR-код. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что указанные сведения не отвечают действительности, а продажей фальшивых тестов занимаются мошенники. На данный момент их нельзя купить самостоятельно, поскольку для этого требуется получить направление врача и отправиться в медучреждение.Полиция Казани напомнила об опасности сканирования неизвестных QR-кодов и перехода по неизвестным ссылкам в интернете. Из-за этого смартфоны и другие устройства могут пострадать от вирусов и вредоносных программ.