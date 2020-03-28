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Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного поведения

Учёным из Федерального университета Висоса удалось обнаружить и описать 10 типов защитного поведения, проявляющихся у псевдокоралловых змей. Как отмечается в журнале Neotropical Biology and Conservation, до этого 7 из них не были известны.
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного поведения

Защитные механизмы у жертв против хищников эксперты делят на два типа: бегство либо защитная реакция. Информации, как эти механизмы проявляются у змей, почти нет, но ситуация исправляется благодаря действиям учёных. Псевдокоралловая змея представляет собой наземную особь, похожую окрасом на настоящую коралловую. Этот вид могут увидеть жители Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая.

Защитные механизмы данных змей были плохо изучены, однако не так давно стало известно, что им под силу не только защищать себя. Проведённое специалистами исследование дало возможность зафиксировать 10 типов подобного поведения. Одним из них являются вибрации тела. Во втором случае передняя часть тела пресмыкающегося приподнимается, и оно начинает неустойчивые движения, показывая ложные удары. По мере того, как увеличивается размер тела змеи, защитные реакции уменьшаются, а молодые особи пользуются более широким набором защитного поведения, чем взрослые.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:18

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