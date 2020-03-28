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Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по голове»

Виктория Макарская рассказала журналистам о ссорах с мужем. Как отметила певица, несмотря на неприятные ситуации, они с актером никогда не думали о разводе.
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по голове»

Супруг знаменитости однажды шутливо заявил, что размышлял об убийстве жены, но никак не о расставании с ней. По словам Виктории Макарской, в свое время она часто хотела уехать к матери в Белоруссию, перед этим «дав сковородкой по голове избраннику». Тем не менее этого так и не произошло, хотя иногда артистка все-таки уезжала из дома после ссор с музыкантом. Спустя некоторое время она осознавала, что очень скучает по любимому человеку, поэтому останавливала машину, звонила и просила накричать на нее по телефону. Затем исполнительница ехала домой.

Как считает Антон Макарский, в отношениях главное – любить своего партнера, а к выражению «прошла любовь» он относится сомнительно. По мнению певца, так говорят те, кто не уберег своих чувств.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:24

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