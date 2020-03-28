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Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем Николаевым

Олег Газманов остался в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем Николаевым. Артист высказался о празднике в эфире шоу “60 минут”.
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем Николаевым

Ведущий шоу Евгений Попов напомнил, что мероприятие, приуроченное ко дню рождения сестры композитора Игоря Крутого, было проведено 14 марта. На событии присутствовали Олег Газманов, Лев Лещенко и Игорь Николаев, которые поддерживают дружеские отношения. Артисты обнимались во время праздника, о чем уже жалеет Газманов. Он отметил, что изначально не соблюдал правила предосторожности, в связи с чем принял решение изолироваться на ближайшее время. На такой шаг он пошел после того, как диагноз CoVID-19 был подтвержден у Льва Лещенко. Согласно сообщениям в Сети, заболела также жена певца, которая находится в больнице.

Игорь Николаев находится в клинике, куда его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но результаты анализа пока неизвестны. До сих пор Газманов не наладил связь с коллегами, а в недавнем общении с поклонниками в Instagram он высказал свои мысли по поводу отмененных концертов, которые планирует компенсировать онлайн-выступлениями.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

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