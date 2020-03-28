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Из-за пандемии коронавируса цены на услуги астролога Василисы Володиной выросли до 300 тысяч рублей

Из-за пандемии коронавируса спрос на услуги астролога Василисы Володиной вырос настолько, что ей пришлось пересмотреть стоимость своей работы. В связи с этим персональный прогноз от звезды «Давай поженимся» будет стоить 300 тысяч рублей.
Из-за пандемии коронавируса цены на услуги астролога Василисы Володиной выросли до 300 тысяч рублей

В связи со сложившейся ситуаций, которая затрагивает не только вопросы здравоохранения, но и экономики, значительно возросло количество людей, желающих узнать свое будущее. Так как точных прогнозов по поводу того, когда будет изобретена вакцина и закончится распространение COVID-19 специалисты давать не берутся, тем, кто не может перенести неизвестность, приходится обращаться к магам, экстрасенсам и астрологам.

Таких людей, как оказалось, не так уж и мало, ведь в свете растущего спроса на свои услуги одной из самых популярных российских астрологов Василисе Володиной даже пришлось пересмотреть стоимость своей работы. Из-за возросшего количества клиентов «эксперт по звездам» теперь может менять прайс по своему усмотрению, ведь количество желающих попасть на прием от этого сильно не уменьшится. Именно поэтому теперь цена на индивидуальный гороскоп на пять лет, вместе с описанием того, что стоит сделать для избежания тех или иных проблем, обойдется в 300 тысяч рублей. На сеанс клиент при этом будет записан на ближайшие несколько недель, а сам он займет не более двух часов.

Если же прогноз на будущее не столь актуален, то можно записаться в «обычную очередь», свободные места в которой есть с июня текущего года. По цене это будет немного выгоднее – всего 210 тысяч рублей, а если хочется получить личный прогноз еще дешевле, то можно обратиться к работникам астроцентра Василисы Володиной: те предоставят такую услугу за 24 тысячи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:04

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