Huawei обновила прошивку для 30 устройств





В Сети опубликована информация от компании Huawei. Ряд гаджетов китайского бренда получат обновление оболочки EMUI 10.1, которое введет новые функции в устройства фирмы. Инсайдеры сообщают, что в первую очередь станет заметно изменение анимации, которая замедляется, прежде чем остановиться. Это позволит легче воспринимать информацию с экрана устройства. Также обновится и мультиоконный режим. После апгрейда ПО пользователи смогут не только открывать несколько приложений на одном экране, но и работать с дополнительными параметрами, которые значительно упрощают взаимодействие программ. Кроме этого изменится панель управления устройствами. Искусственный интеллект будет рекомендовать пользователю оптимальные программы и девайсы для подключения, а также упростит работу с ПО.Huawei MeeTime – приложение для видеосвязи между смартфонами китайской фирмы, будет поддерживать качество Full HD. Huawei Share – файлообменник от Huawei, сможет работать и со сторонними устройствами, например принтерами от других производителей. Фотогалерея разных новинок от бренда из Поднебесной будет синхронизирована на облаке, поэтому пользователь с помощью Huawei ID сможет получить к ней доступ с любого гаджета. Все нововведения направлены на упрощение работы со смартфонами и увеличение производительности мобильных телефонов. Компания Huawei в очередной раз показывает, что для бренда главное комфорт своих клиентов, поэтому устройства от китайской фирмы с каждым днем становятся все популярнее.