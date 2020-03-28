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Звезды шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести карантин с пользой

Во время карантина необходимо оставаться дома ради своего здоровья. Звезды российского шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести этот период с пользой.
Звезды шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести карантин с пользой

Алла Пугачева занята заботами о детях. На странице артистки и ее мужа в Instagram регулярно появляются новые сюжеты, где семейство ставит спектакли и сочиняет песни. На днях поклонники умилились композицией «Пандемия, уходи!», которую Примадонна исполнила вместе со своим сыном Гарри Галкиным. Что касается Валерии, она во время карантина занимается саморазвитием: изучает английский язык и не оставляет занятия по фитнесу. Анна Семенович увлеклась кулинарией и готовит блюда по рецептам своих подписчиков. Алёна Водонаева предложила фолловерам медитацию, чтобы на нервной почве не дергался глаз. По словам, телеведущей, можно разобрать вещи в шкафу, на балконе или канцелярию в ящиках стола. Подобная атмосфера вдохновляет звезду к написанию книг и сценариев.

Тина Канделаки напомнила фанатам, что не стоит забывать о домашнем уходе и устраивать СПА, так как все салоны закрыты. Журналистка посоветовала юзерам попробовать масло чайного дерева для роста волос и ногтей. Лиза Арзамасова во время самоизоляции смотрит сериалы. По ее словам, поклонникам следует читать русскую классику. Наталья Бардо предложила интернет-пользователям тренировать память, ежедневно находя время на соответствующие упражнения. Кира Шайн танцует под любимые композиции, а еще начала читать книгу Донны Тартт «Щегол». Кроме этого, певица занимается фитнесом с помощью приложения.

Во время перерыва в гастролях Ольга Бузова решила сделать то, что давно откладывала. Она посмотрела несколько сериалов, начала читать ряд книг, а также наняла тренера по фитнесу. У Ксении Бородиной участились панические атаки из-за просмотра новостной ленты, поэтому она стала смотреть российские сериалы. Представительница шоу-бизнеса порекомендовала фолловерам уделить внимание проектам «Магомаев», «Толя-робот», «Эпидемия», «Обнимая небо» и другим.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:50

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