Анна Исаева удивилась девятибалльным пробкам в Москве во время нерабочей недели

Анна Исаева прогнозирует ужесточение мер по противодействию пандемии коронавируса из-за того, что граждане не подходят к условиям карантина со всей серьезностью. Она отметила, что большинство жителей столицы не носят маски, отказываются от перчаток и создают столпотворения. Некоторые не верят в угрожающую им опасность, что PR-менеджер Началовой считает большой ошибкой. Она удивилась тому, что люди массово начали уезжать на отдых в связи с введенной нерабочей неделей, из-за чего в Москве появились девятибалльные пробки. Менеджер Началовой второй раз за последние 8 дней выехала из дома по рабочим вопросам и очень волнуется, но старается держаться в стороне от людей. Исаева практически единственная была в перчатках, а в масках кроме нее ходили единицы.Представительница шоу-бизнеса мечтает, чтобы “это поскорее закончилось”, а также планирует придерживаться жесточайшего карантина в ближайшее время. В комментариях многие поддержали Анну Исаеву, а также напомнили о дефиците медицинских масок в аптеках.