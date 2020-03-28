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Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Татьяна Тарасова осудила финскую спортсменку Кииру Корпи за критику наставницы Этери Тутберидзе. По ее мнению, поступок пятикратной чемпионки Финляндии был очень «непрофессиональным».

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе


Российского тренера возмутили слова о том, что «фабрика Тутберидзе представляет собой признак бесчеловечного направления» в фигурном катании. Как отметила Татьяна Тарасова, она с этим не согласна, так как Этери Тутберидзе воспитала очень сильную группу фигуристок, многие из которых стали мировыми открытиями. Кроме этого, тренер подчеркнула, что финская спортсменка не была на тренировках ее коллеги и не знает эту работу изнутри.

Ранее Этери Тутберидзе намекнула, что не намерена слушать комментарии Татьяны Тарасовой по поводу приостановки карьеры Алины Загитовой. Также тренер чемпионки корейского Пхенчхана обиделась на Евгения Плющенко. Фигурист высказался по поводу Алины Загитовой, а на гневный выпад тренера ответил, что она «менеджер, а не тренер», так как для спортсменок программы составляют другие люди.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:43

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