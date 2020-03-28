Ученые работают над новой методикой лечения сепсиса





Механизм возникновения сепсиса при этом несколько отличается от того, каким его привыкли воспринимать ранее. В свете открытий, полученных в ходе последних исследований индийских ученых, стало ясно, что виной всему влияние частиц хроматина, попадающих в кровоток из умерших клеток. Частички нуклеопротеида, составляющий основу хромосом, способны проникать в здоровые структурно-функциональные элементарные единицы организма, тем самым разрушая их. Именно это, но мнению экспертов, и становится причиной воспалительных реакций.Опираясь на полученные данные, ученые решили в лабораторных условиях проверить построенную на них методику лечения сепсиса. Для этого эксперты вводили подопытным грызунам одновременно дозу токсина и компоненты, дезактивирующие механизм влияния хроматина на здоровые клетки. После этого, сравнив показатели выживаемости в экспериментальной и контрольной группах, специалисты выяснили, что в первом случае обошлось без летального исхода в 50% случаев, а во втором – только в 10%.Сепсис является одной из наиболее серьезных проблем для современной системы здравоохранения. В год фиксируется около 20 миллионов случаев воспалительной реакции, порядка 20% из общего количества обратившихся за медицинской помощью с этой проблемой людей умирают.