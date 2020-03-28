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Ученые из ESA и NASA зафиксировали странный взрыв на Солнце

Ученые из ESA и NASA стали свидетелями таинственного взрыва на обратной стороне Солнца, произошедшего 20 марта. Посредством обсерватории SOHO удалось запечатлеть над восточной стороной обломки неизвестного аппарата.

Астрономы не могут дать объяснения увиденному событию. В частности, во время изучения полученных данных, ученые заметили летящие со стороны Солнца неизвестные обломки. Имевшее место на обратной стороне звезды явление еще 20 марта удалось зафиксировать благодаря обсерватории SOHO, отслеживающей активность светила. Ученые предполагают, что объект мог взорваться при контакте с поверхностью последнего, но до сих пор его не смогли идентифицировать. Исследователи предположили, что спровоцировать взрыв могли также внутренние процессы, но исключили солнечное пятно. Данное событие стало неожиданным для экспертов, поскольку Солнце демонстрирует в последнее время низкий уровень активности.

Информация о взрыве послужила причиной создания теории о “нашествии” НЛО. Согласно одной из гипотез конспирологов, недалеко от Земли разразилась битва, а людям удалось запечатлеть ее последствия. Неизвестным объектом, который зафиксировала обсерватория SOHO, называют обломок инопланетного корабля.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24

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