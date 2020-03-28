«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал фанатов

Сейчас многие люди, в том числе и знаменитости, находятся на самоизоляции. Энрике Иглесиас решил показать поклонникам, чем он занимается в этот период. На видео, которое певец опубликовал в Instagram, он и его сын играют в прятки. 2-летний Николас смеётся и пытается спрятаться от папы под пледом., – подписал пост исполнитель.Пользователям социальной сети пришёлся по душе данный ролик. Фолловеры артиста отметили, что публикация смогла приободрить их и скрасить карантин, о чём написали в комментариях., – выразили свои эмоции фанаты Курниковой и Иглесиаса.Отметим, не так давно испанский исполнитель разместил в своём микроблоге архивный кадр. На нём музыкант запечатлён вместе с мамой и отчимом. Недавно 83-летний родитель ушёл из жизни вследствие заражения коронавирусом. Певец призвал всех оставаться дома, беречь себя и близких.