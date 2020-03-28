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«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал фанатов

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова поделились с поклонниками видеороликом, на котором запечатлён их 2-летний сын Николас. Публикация смогла приободрить пользователей Сети в период карантина – смеющийся малыш растрогал фанатов знаменитостей.
«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал фанатов

Сейчас многие люди, в том числе и знаменитости, находятся на самоизоляции. Энрике Иглесиас решил показать поклонникам, чем он занимается в этот период. На видео, которое певец опубликовал в Instagram, он и его сын играют в прятки. 2-летний Николас смеётся и пытается спрятаться от папы под пледом. «Лучший способ провести время дома», – подписал пост исполнитель.

Пользователям социальной сети пришёлся по душе данный ролик. Фолловеры артиста отметили, что публикация смогла приободрить их и скрасить карантин, о чём написали в комментариях. «Спасибо за то, что сделали меня счастливым», «Папа, ку-ку», «Как мило! Пожалуйста, оставайтесь здоровыми», «Спасибо за то, что поделились этим прекрасным видео. Вы сделали мой день счастливым, полным любви и надежды», – выразили свои эмоции фанаты Курниковой и Иглесиаса.

Отметим, не так давно испанский исполнитель разместил в своём микроблоге архивный кадр. На нём музыкант запечатлён вместе с мамой и отчимом. Недавно 83-летний родитель ушёл из жизни вследствие заражения коронавирусом. Певец призвал всех оставаться дома, беречь себя и близких.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:11

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